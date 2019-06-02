شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نجاح قمم مكة المكرمة يثير قريحة الشاعر “الهجلة”: “يجزاك ربي عن جميع الأمة في يامها يابو فهد والشامي” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض أثار نجاح قمم مكة وتلبية الدعوة بهذا الحجم من القادة والرؤساء، قريحة الشاعر محمد سعد الهجلة، ليخرج ببيتين شعريين يصفان هذا النجاح الكبير. وأكد الشاعر على أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لهذه القمة ونجاحها أثلج صدور العالم الإسلامي ضد ما تثيره إيران من إرهاب وتخريب في المنطقة والعالم أجمع. وقال الشاعر: Advertisements يا قائد الأمة نجاح القمة يثلج صدور العالم الإسلامي يجزاك ربي عن جميع الأمة في يامها يابو فهد والشامي ويأتي ذلك النجاح تأكيدًا راسخًا وواضحًا لما تمثله قوة السعودية الدبلوماسية المنطلقة من مكانة وثقلها وأهميتها على الساحات الإقليمية والعربية والإسلامية والدولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | نجاح قمم مكة المكرمة يثير قريحة الشاعر “الهجلة”: “يجزاك ربي عن جميع الأمة في يامها يابو فهد والشامي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.