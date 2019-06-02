السعودية | باستخدام سلاح رشاش.. شاب متهور يعطب سيارة مواطن انتقاما (فيديو)

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:10 مساءً, 2 يونيو 2019 م المناطق - الرياض كشف مقطع مصور تداول بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي شابين متهورين يقومان بإطلاق النار من سلاح رشاش على سيارة ومنزل أحد المواطنين، الذي لم تتمكن المناطق من تحديد موقعه.

ويتضح بالمقطع أن هذا التهور يهدف للانتقام من صاحب السيارة والمنزل، حيث ردد مصور المقطع عبارة “لعيون ثامر أخوي”.

ويكشف المقطع مدى تهور بعض الشباب وعدم اكتراثهم بالعقوبات المترتبة على مثل هذا الفعل وذلك بكشف وجه في تحدي للنظام.

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