السعودية | شاهد .. تاريخ قطر الأسود في القمم الخليجية والعربية والإسلامية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:02 مساءً, 2 يونيو 2019 م المناطق-الرياض يعيد الموقف القطري من القمم الثلاث التي استضافتها المملكة تاريخ النظام القطري الأسود تجاه القمم الخليجية والعربية والإسلامية والذي عمل ومنذ انقلاب حمد بن خليفه على والده على شق الصف الخليجي والعربي والإسلامي.

ويكشف المقطع المرفق جزء من التاريخ الأسود للنظام القطري الحالي تجاه الخليج والدول العربية، بسياساته الخارجية المتخبطة والمتناقضة، والتي دأبت على زعزعة أمن واستقرار المنطقة وشق وحدة الصف.

كما يكشف التاريخ أن النظام القطري لا يزال يمتدح علاقاته بإيران وتركيا ويحذر من معاداتها، ويتمسك بدعم وتمويل الأنشطة الإرهابية المسلحة في كثير من الدول العربية، مثل سوريا والعراق ومصر وليبيا والصومال وموريتانيا.

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