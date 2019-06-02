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تحذير من استخدام الواي فاي في الأماكن العامة

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2019-06-02

تحذير من استخدام الواي فاي في الأماكن العامة

متابعات الخليج 365 - متابعة

يحذر الخبراء من خطورة استخدام شبكات ” الواي فاي ” في منازل العطلات المستأجرة والأماكن العامة، حيث يكون المستخدم عرضة لاختراق أجهزته الموصولة على الشبكة.

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وفي هذا السياق، أوضح الخبير في الأمن السيبراني جيسون غلاسبيرغ، أن إحدى أخطر هذه الهجمات تُسمى ” التوأم الشرير ” ، وتنطوي على إنشاء نقطة وصول وهمية إلى شبكة واي فاي تبدو شرعية، حيث يقوم المستخدم بإدخال بياناته لتسجيل الدخول أو توجيهه إلى موقع احتيالي يشبه الموقع الذي ينوي زيارته، ويقوم هذا الموقع بسرقة بياناته بشكل سري.

كما أشار إلى أن معظم الحالات تتم عمليات الاختراق من المستأجرين السابقين وبخلاف ما يحدث في الشبكات العامة، غالباً ما يتم ترك جهاز الراوتر في المنزل المستأجر في مكان مشترك مما يسمح لأي مستأجر بالعبث به.





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