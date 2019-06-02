شكرا لقرائتكم تحذير من استخدام الواي فاي في الأماكن العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تحذير من استخدام الواي فاي في الأماكن العامة
متابعات الخليج 365 - متابعة
يحذر الخبراء من خطورة استخدام شبكات ” الواي فاي ” في منازل العطلات المستأجرة والأماكن العامة، حيث يكون المستخدم عرضة لاختراق أجهزته الموصولة على الشبكة.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير في الأمن السيبراني جيسون غلاسبيرغ، أن إحدى أخطر هذه الهجمات تُسمى ” التوأم الشرير ” ، وتنطوي على إنشاء نقطة وصول وهمية إلى شبكة واي فاي تبدو شرعية، حيث يقوم المستخدم بإدخال بياناته لتسجيل الدخول أو توجيهه إلى موقع احتيالي يشبه الموقع الذي ينوي زيارته، ويقوم هذا الموقع بسرقة بياناته بشكل سري.
كما أشار إلى أن معظم الحالات تتم عمليات الاختراق من المستأجرين السابقين وبخلاف ما يحدث في الشبكات العامة، غالباً ما يتم ترك جهاز الراوتر في المنزل المستأجر في مكان مشترك مما يسمح لأي مستأجر بالعبث به.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من استخدام الواي فاي في الأماكن العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.