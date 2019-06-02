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تحذيرات لمرتادي طريقي الطائف – الرياض والساحل القديم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلق المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية، اليوم الأحد، تحذيرات لمرتادي طريقي “الطائف- الرياض”، والساحل القديم بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية.
وأوضح المركز، أن هناك موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على الطرق المذكورة؛ لذا يجب أخذ الحيطة والحذر لسلامة مرتادي الطرق.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف وحائل، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من مناطق نجران، الرياض والشرقية.
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