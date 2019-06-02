مكة: وفاة امرأة وثلاثة أشقاء بحريق في حي بطحاء قريش

جدة - عمرو شويل مكة - حجب العصيمي - الخليج 365:

توفيت امرأة و 3 أشقاء، اليوم الأحد، بعد اندلاع حريق بشقة، في حي بطحاء قريش.

Advertisements

وورد بلاغ يفيد بوقوع حريق في منزل بحي بطحاء قريش، وكان عبارة عن اشتعال النار في صالة داخل شقة تقع في عمارة مكونة من دورين، وملحق، في تمام الساعة التاسعة والدقيقة التاسعة من صباح اليوم الأحد.

وصاحب الحادث أدخنة كثيفة جدا، ونتج عنه وفاة امرأة وثلاثة أشقاء اختناقا بدخان الحريق، إذ كانوا نائمين بالغرف الداخلية للشقة.

وباشر فريق التحقيق بالإدارة التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.