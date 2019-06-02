الان تتابع مكة: وفاة امرأة وثلاثة أشقاء بحريق في حي بطحاء قريش والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة - حجب العصيمي - الخليج 365:
توفيت امرأة و 3 أشقاء، اليوم الأحد، بعد اندلاع حريق بشقة، في حي بطحاء قريش.
وورد بلاغ يفيد بوقوع حريق في منزل بحي بطحاء قريش، وكان عبارة عن اشتعال النار في صالة داخل شقة تقع في عمارة مكونة من دورين، وملحق، في تمام الساعة التاسعة والدقيقة التاسعة من صباح اليوم الأحد.
وصاحب الحادث أدخنة كثيفة جدا، ونتج عنه وفاة امرأة وثلاثة أشقاء اختناقا بدخان الحريق، إذ كانوا نائمين بالغرف الداخلية للشقة.
وباشر فريق التحقيق بالإدارة التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كانت هذه تفاصيل خبر مكة: وفاة امرأة وثلاثة أشقاء بحريق في حي بطحاء قريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.