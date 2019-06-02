السعودية | ملابس وألعاب لأطفال كريتر والمعلا من مركز الملك سلمان

شكرا لقرائتكم ملابس وألعاب لأطفال كريتر والمعلا من مركز الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، السبت، توزيع كسوة العيد، تحت شعار "كساء فرحتكم فرحتنا- فرحة العيد 1440"، ووزّع الكسوة على الأطفال في مديرتي كريتر والمعلا بمحافظة عدن.

وجرى توزيع 378 كسوة عيد، و 378 لعبة هدية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لدعم المحتاجين والمتضررين من أبناء الشعب اليمني.

وكان المركز قد دَشّن، نفس اليوم السبت، بدء أنشطة توزيع كسوة العيد على الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الفقيرة في محافظة عدن، تحت شعار "فرحتكم فرحتنا"، واستهدف المركز 7,590 طفلًا، من الأسر الفقيرة في أربع محافظات يمنية.