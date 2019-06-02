، "هل الأموال من بيت أبيك؟" .. هكذا رد أتراك على فضيحة أردوغان "أطعمناهم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - رد فعل غاضب في أنقرة وتذكير بمَن يدفع له راتبه ومستشاريه .. "شعب وبطون"

لقي تصريح الرئيس التركي رجب أردوغان؛ الأسبوع الماضي، خلال لقائه النواب ورؤساء البلديات، ردود فعل غاضبة في الأوساط الاجتماعية بأنقرة؛ حيث قال "أردوغان" في وقت سابق: "أطعمنا الشعب ولبّينا له احتياجاته ورغم ذلك لم يصوّت لنا".

ووفق مقطع فيديو نشره موقع "عثمانلي"؛ المهتم بالشأن التركي، ردّ عليه مواطن في تقرير مصوّر، قائلاً: "مَن يشبع بطون الجالسين بالقصر الرئاسي، ومَن يغطي إيراداتهم، ومَن يدفع ثمن وقود سياراتهم وطائراتهم، ومَن يدفع أموال مستشاريه، نحن الشعب الذين نشبع بطونهم".

وأضاف المواطن: "ليدعه من هذا الهراء، فليس هو مَن يشبع بطوننا بل نحن"، واختتم: "انظروا حولكم ندفع ضرائب على كل شيء؛ باستثناء الهواء الذي نتنفسه، هل تجلب الأموال من بيت أبيك؟".

وتعاني تركيا أزمة اقتصادية طاحنة، وصلت ذروتها في شهر أغسطس الماضي، أدت إلى فقدان العملة المحلية ما يقرب من 40 % من قيمتها، إضافة إلى ارتفاع التضخم ونقص احتياطي العملات الأجنبية.