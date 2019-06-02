، رئيسا الصومال وبوركينا فاسو يغادران جدة ،

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غادر الرئيس روك مارك كريستيان كابوري؛ رئيس جمهورية بوركينافاسو، جدة اليوم، بعد مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت بمكة المكرّمة.
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينافاسو رئيس بعثة الشرف المرافقة الدكتور وليد عبدالرحمن الحمودي؛ ومندوب عن المراسم الملكية.
وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، غادر رئيس جمهورية الصومال محمد عبدالله فرماجو؛ جدة اليوم، عقب مشاركته في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين عُقدتا بمكة المكرّمة.
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، رئيس بعثة الشرف المرافق سعود بن مشبب آل مساعد؛ ومندوب عن المراسم الملكية.
رئيسا الصومال وبوركينا فاسو يغادران جدةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-02
غادر الرئيس روك مارك كريستيان كابوري؛ رئيس جمهورية بوركينافاسو، جدة اليوم، بعد مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت بمكة المكرّمة.
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينافاسو رئيس بعثة الشرف المرافقة الدكتور وليد عبدالرحمن الحمودي؛ ومندوب عن المراسم الملكية.
وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، غادر رئيس جمهورية الصومال محمد عبدالله فرماجو؛ جدة اليوم، عقب مشاركته في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين عُقدتا بمكة المكرّمة.
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، رئيس بعثة الشرف المرافق سعود بن مشبب آل مساعد؛ ومندوب عن المراسم الملكية.
02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
01:25 PM
بعد المشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة
غادر الرئيس روك مارك كريستيان كابوري؛ رئيس جمهورية بوركينافاسو، جدة اليوم، بعد مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت بمكة المكرّمة.
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينافاسو رئيس بعثة الشرف المرافقة الدكتور وليد عبدالرحمن الحمودي؛ ومندوب عن المراسم الملكية.
وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، غادر رئيس جمهورية الصومال محمد عبدالله فرماجو؛ جدة اليوم، عقب مشاركته في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين عُقدتا بمكة المكرّمة.
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، رئيس بعثة الشرف المرافق سعود بن مشبب آل مساعد؛ ومندوب عن المراسم الملكية.
، رئيسا الصومال وبوركينا فاسو يغادران جدة ،
المصدر : الخليج 365
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