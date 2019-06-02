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انتشرت خلال الساعىات الماضية، شائعة وفاة الفنان المصري حسن حسني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي شائعة يتعرض لها "حسني" كل فترة بمجرد إصابته بأي متاعب صحية.
والأحد قالت صحيفة "اليوم السابع" القاهرية: إنها تواصلت مع الفنان القدير؛ حيث تَبَيّن أنه بخير؛ بينما لا يزال يعاني من آثار وعكة صحية ألمت به مؤخرًا.
وكان الفنان المصري حسن حسني، قد مر بأزمة صحية خلال الأيام الماضية؛ مما استدعى نقله للعلاج بأحد المستشفيات.
الفنان المصري حسن حسني يردّ من المستشفى على شائعة وفاته: أنا بخيرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-02
انتشرت خلال الساعىات الماضية، شائعة وفاة الفنان المصري حسن حسني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي شائعة يتعرض لها "حسني" كل فترة بمجرد إصابته بأي متاعب صحية.
والأحد قالت صحيفة "اليوم السابع" القاهرية: إنها تواصلت مع الفنان القدير؛ حيث تَبَيّن أنه بخير؛ بينما لا يزال يعاني من آثار وعكة صحية ألمت به مؤخرًا.
وكان الفنان المصري حسن حسني، قد مر بأزمة صحية خلال الأيام الماضية؛ مما استدعى نقله للعلاج بأحد المستشفيات.
02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
01:31 PM
عقب انتشارها خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي
انتشرت خلال الساعىات الماضية، شائعة وفاة الفنان المصري حسن حسني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي شائعة يتعرض لها "حسني" كل فترة بمجرد إصابته بأي متاعب صحية.
والأحد قالت صحيفة "اليوم السابع" القاهرية: إنها تواصلت مع الفنان القدير؛ حيث تَبَيّن أنه بخير؛ بينما لا يزال يعاني من آثار وعكة صحية ألمت به مؤخرًا.
وكان الفنان المصري حسن حسني، قد مر بأزمة صحية خلال الأيام الماضية؛ مما استدعى نقله للعلاج بأحد المستشفيات.
، الفنان المصري حسن حسني يردّ من المستشفى على شائعة وفاته: أنا بخير ،
المصدر : الخليج 365
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