، الفنان المصري حسن حسني يردّ من المستشفى على شائعة وفاته: أنا بخير ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقب انتشارها خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي

انتشرت خلال الساعىات الماضية، شائعة وفاة الفنان المصري حسن حسني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي شائعة يتعرض لها "حسني" كل فترة بمجرد إصابته بأي متاعب صحية.

والأحد قالت صحيفة "اليوم السابع" القاهرية: إنها تواصلت مع الفنان القدير؛ حيث تَبَيّن أنه بخير؛ بينما لا يزال يعاني من آثار وعكة صحية ألمت به مؤخرًا.

وكان الفنان المصري حسن حسني، قد مر بأزمة صحية خلال الأيام الماضية؛ مما استدعى نقله للعلاج بأحد المستشفيات.