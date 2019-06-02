، تنبيه لمكة المكرّمة والباحة من حالة أمطار غزيرة وبَرَد تستمر للمساء ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأرصاد": مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية مع نشاط في الرياح السطحية

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم الأحد، تنبيهات عدة حول حالة الطقس للساعات المقبلة، على مناطق عدة بالمملكة.

وأفادت الهيئة بتعرُّض منطقتَي الباحة ومكة المكرّمة لأمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد، وسيول ونشاط في الرياح السطحية، بكل من: الباحة والحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة، بدءاً من الحادية عشرة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

وفي مكة المكرّمة تشمل: أضم والجموم والطائف والعاصمة المقدّسة والعرضيات والكامل وميسان، بدءاً من الواحدة ظهراً حتى التاسعة مساءً.

وفي نجران، نبّهت "الأرصاد" لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية ونشاط في الرياح السطحية ببدر الجنوب وثار وخباش وشرورة ونجران ويدمة، بدءاً من الحادية عشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً.