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محمد بن مسعود - الدمام - أقامت جمعية "الإحسان" لرعاية الإنسان بجدة، مساء أمس السبت، حفل الإفطار السنوي لـ58 مسنة من الأربطة و30 طفلًا من الأيتام والأسر المتعففة.
شارك في الحفل أعضاء مجلس إدارة جمعية الإحسان، يتقدمهم الدكتور عبدالرحمن يماني رئيس الجمعية، والعمدة عبدالصمد محمد عبدالصمد، وولاء خاطر، كما شارك في حفل الإفطار نُخبة من رعاة العمل الاجتماعي من رجال الأعمال وعدد من المختصين.
وتم تكريم المشاركين والمشاركات في تسهيل عمرة المسنات والتي تمت بداية شهر رمضان، كما قدّم رئيس الجمعية معونات نقدية للمسنات والأطفال الأيتام.
"جمعية الإحسان" بجدة تنظم حفل إفطار لـ58 مسنة و30 طفلًا يتيمًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-02
أقامت جمعية "الإحسان" لرعاية الإنسان بجدة، مساء أمس السبت، حفل الإفطار السنوي لـ58 مسنة من الأربطة و30 طفلًا من الأيتام والأسر المتعففة.
شارك في الحفل أعضاء مجلس إدارة جمعية الإحسان، يتقدمهم الدكتور عبدالرحمن يماني رئيس الجمعية، والعمدة عبدالصمد محمد عبدالصمد، وولاء خاطر، كما شارك في حفل الإفطار نُخبة من رعاة العمل الاجتماعي من رجال الأعمال وعدد من المختصين.
وتم تكريم المشاركين والمشاركات في تسهيل عمرة المسنات والتي تمت بداية شهر رمضان، كما قدّم رئيس الجمعية معونات نقدية للمسنات والأطفال الأيتام.
02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
12:42 PM
أقامت جمعية "الإحسان" لرعاية الإنسان بجدة، مساء أمس السبت، حفل الإفطار السنوي لـ58 مسنة من الأربطة و30 طفلًا من الأيتام والأسر المتعففة.
شارك في الحفل أعضاء مجلس إدارة جمعية الإحسان، يتقدمهم الدكتور عبدالرحمن يماني رئيس الجمعية، والعمدة عبدالصمد محمد عبدالصمد، وولاء خاطر، كما شارك في حفل الإفطار نُخبة من رعاة العمل الاجتماعي من رجال الأعمال وعدد من المختصين.
وتم تكريم المشاركين والمشاركات في تسهيل عمرة المسنات والتي تمت بداية شهر رمضان، كما قدّم رئيس الجمعية معونات نقدية للمسنات والأطفال الأيتام.
، "جمعية الإحسان" بجدة تنظم حفل إفطار لـ58 مسنة و30 طفلًا يتيمًا ،
المصدر : الخليج 365
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