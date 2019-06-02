، فاجعة بمكة .. حريق يصرع أماً و3 من أولادها والأب ينجو وابنته ،

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لقيت امرأة وثلاثة من أبنائها مصرعهم، فيما أُصيب تسعة آخرون، نتيجة حريق وقع اليوم في حي بطحاء قريش بمكة المكرّمة.
في التفاصيل، كما حصلت عليها "الخليج 365"، فإن حريقاً اندلع في شقة بإحدى العمائر في حي بطحاء قريش بمكة المكرّمة، صباح اليوم، نتج عنه وفاة ثلاثة شباب ووالدتهم؛ فيما نجا الأب وابنته من جرّاء الحريق.
وباشر الدفاع المدني الموقع بعد تلقيه البلاغ على الفور، ولا تزال التحقيقات جارية حول الحريق ومسبّباته، فيما تولت فرق الهلال الأحمر نقل الوفيات وإسعاف المصابين.
ومن المقرر أن يصدر الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، خلال ساعات، بياناً حول الحريق الذي أودى بحياة أربعة أشخاص من أسرة واحدة، وستوافيكم "الخليج 365" بالتفاصيل حال ورودها.
فاجعة بمكة .. حريق يصرع أماً و3 من أولادها والأب ينجو وابنتهعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-06-02
لقيت امرأة وثلاثة من أبنائها مصرعهم، فيما أُصيب تسعة آخرون، نتيجة حريق وقع اليوم في حي بطحاء قريش بمكة المكرّمة.
في التفاصيل، كما حصلت عليها "الخليج 365"، فإن حريقاً اندلع في شقة بإحدى العمائر في حي بطحاء قريش بمكة المكرّمة، صباح اليوم، نتج عنه وفاة ثلاثة شباب ووالدتهم؛ فيما نجا الأب وابنته من جرّاء الحريق.
وباشر الدفاع المدني الموقع بعد تلقيه البلاغ على الفور، ولا تزال التحقيقات جارية حول الحريق ومسبّباته، فيما تولت فرق الهلال الأحمر نقل الوفيات وإسعاف المصابين.
ومن المقرر أن يصدر الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، خلال ساعات، بياناً حول الحريق الذي أودى بحياة أربعة أشخاص من أسرة واحدة، وستوافيكم "الخليج 365" بالتفاصيل حال ورودها.
02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
12:30 PM
9 إصابات و"الهلال الأحمر" باشر الموقع ولا تزال التحقيقات جارية
لقيت امرأة وثلاثة من أبنائها مصرعهم، فيما أُصيب تسعة آخرون، نتيجة حريق وقع اليوم في حي بطحاء قريش بمكة المكرّمة.
في التفاصيل، كما حصلت عليها "الخليج 365"، فإن حريقاً اندلع في شقة بإحدى العمائر في حي بطحاء قريش بمكة المكرّمة، صباح اليوم، نتج عنه وفاة ثلاثة شباب ووالدتهم؛ فيما نجا الأب وابنته من جرّاء الحريق.
وباشر الدفاع المدني الموقع بعد تلقيه البلاغ على الفور، ولا تزال التحقيقات جارية حول الحريق ومسبّباته، فيما تولت فرق الهلال الأحمر نقل الوفيات وإسعاف المصابين.
ومن المقرر أن يصدر الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، خلال ساعات، بياناً حول الحريق الذي أودى بحياة أربعة أشخاص من أسرة واحدة، وستوافيكم "الخليج 365" بالتفاصيل حال ورودها.
، فاجعة بمكة .. حريق يصرع أماً و3 من أولادها والأب ينجو وابنته ،
المصدر : الخليج 365
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