، اليوم.. اللجنة المنظمة تكشف عن أجندة فعاليات "موسم جدة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - 150 فعالية معظمها جديدة تسلّط الضوء على بحرها وأصالتها

تعتزم اللجنة المنظمة لموسم جدة، الكشف عن أجندة الفعاليات والمناسبات التي ستنظم في الفترة من 8 يونيو إلى 18 يوليو، خلال مؤتمر صحفي خاص سيُعقد مساء اليوم بجدة.

وتتكون الاحتفالية من أكثر من 150 فعالية، العديد منها يقام للمرة الأولى على مستوى المملكة، وسيعكس موسمُ جدة صورة الحياة المتوازنة في العاصمة التجارية للمملكة، ويعزز مساهمتها في القطاع السياحي الوطني، كما سيسلط الضوء على بحرها وفنها وأصالتها وتنوع ثقافاتها.