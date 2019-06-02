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تعتزم اللجنة المنظمة لموسم جدة، الكشف عن أجندة الفعاليات والمناسبات التي ستنظم في الفترة من 8 يونيو إلى 18 يوليو، خلال مؤتمر صحفي خاص سيُعقد مساء اليوم بجدة.
وتتكون الاحتفالية من أكثر من 150 فعالية، العديد منها يقام للمرة الأولى على مستوى المملكة، وسيعكس موسمُ جدة صورة الحياة المتوازنة في العاصمة التجارية للمملكة، ويعزز مساهمتها في القطاع السياحي الوطني، كما سيسلط الضوء على بحرها وفنها وأصالتها وتنوع ثقافاتها.
اليوم.. اللجنة المنظمة تكشف عن أجندة فعاليات "موسم جدة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-02
تعتزم اللجنة المنظمة لموسم جدة، الكشف عن أجندة الفعاليات والمناسبات التي ستنظم في الفترة من 8 يونيو إلى 18 يوليو، خلال مؤتمر صحفي خاص سيُعقد مساء اليوم بجدة.
وتتكون الاحتفالية من أكثر من 150 فعالية، العديد منها يقام للمرة الأولى على مستوى المملكة، وسيعكس موسمُ جدة صورة الحياة المتوازنة في العاصمة التجارية للمملكة، ويعزز مساهمتها في القطاع السياحي الوطني، كما سيسلط الضوء على بحرها وفنها وأصالتها وتنوع ثقافاتها.
02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
12:26 PM
150 فعالية معظمها جديدة تسلّط الضوء على بحرها وأصالتها
تعتزم اللجنة المنظمة لموسم جدة، الكشف عن أجندة الفعاليات والمناسبات التي ستنظم في الفترة من 8 يونيو إلى 18 يوليو، خلال مؤتمر صحفي خاص سيُعقد مساء اليوم بجدة.
وتتكون الاحتفالية من أكثر من 150 فعالية، العديد منها يقام للمرة الأولى على مستوى المملكة، وسيعكس موسمُ جدة صورة الحياة المتوازنة في العاصمة التجارية للمملكة، ويعزز مساهمتها في القطاع السياحي الوطني، كما سيسلط الضوء على بحرها وفنها وأصالتها وتنوع ثقافاتها.
، اليوم.. اللجنة المنظمة تكشف عن أجندة فعاليات "موسم جدة" ،
المصدر : الخليج 365
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