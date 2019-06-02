وزارة الطاقة: تم إعادة الخدمة إلى ما يقارب ٩٤% من المشتركين الذين تأثروا بانقطاع الكهرباء جنوب...

أفادت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اليوم (الأحد) بأنه تم إعادة الخدمة إلى ما يقارب ٩٤% من المشتركين الذين تأثروا بانقطاع الكهرباء في المنطقة الجنوبية من المملكة.

وأكدت الوزارة أن العمل مستمر بشكلٍ حثيث على إعادة الخدمة لجميع المشتركين خلال وقتٍ قصير. كما قامت الوزارة بتوجيه فريق من المتخصصين لزيارة المناطق المتضررة فورًا، والوقوف على خطة الطوارئ وتقصي أسباب الانقطاع وإعداد خطة متكاملة لمنع تكرارها مستقبلاً.