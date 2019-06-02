بيان من «الصحة» حول وفاة مريض بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان

تقدمت وزارة الصحة، فجر اليوم الأحد، بعزائها لذوي حالة وفاة حدثت بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، نافيةً أن تكون الوفاة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان: «نتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفى، وندعو له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان»، مضيفةً أنه «لا علاقة لوفاة المريض -رحمه الله- بانقطاع الكهرباء؛ حيث كانت الحالة تعاني من ضعف شديد في القلب مع التهاب حاد في الصدر، وفشل في وظائف الأعضاء الحيوية، وعدم استجابة للمؤثرات».

وتابعت الوزارة: «تم إبلاغ أقارب الحالة من قبل الطبيب المعالج بذلك ظهر يوم السبت، قبل انقطاع التيار الكهربائي».

وكانت وزارة الصحة قالت في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنه «حرصًا على سلامة المرضى، نطمئن الجميع بأن انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة الجنوبية لم يؤثر في تقديم الخدمات العلاجية بجميع المنشآت الصحية».

Advertisements

وذكرت الوزارة أن جميع المولدات الكهربائية الاحتياطية تعمل، بعد أن تم تفعيل خطط الطوارئ والأزمات، مشيرةً إلى أن التنسيق مستمر مع شركة الكهرباء.

وقالت الوزارة: «كما سيتم تفعيل خطط الإخلاء الطبي، ونقل الحالات الحرجة في حال استدعى ذلك. والوضع مستقر ولله الحمد، وسنوافيكم بأي مستجدات لاحقًا».

وكانت صحة جازان بينت في وقت سابق موقفها من الأوضاع الطارئة التي بدت عليها مستشفيات المنطقة من جراء انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ، الذي استمر لأكثر من 10 ساعات متواصلة؛ حيث أكدت أن الأمور لا تدعو إلى القلق، مطمئنةً في الوقت ذاته الجميع بأن انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة لم يؤثر في تقديم الخدمات العلاجية بجميع المنشآت الصحية.