«بلدية العمار» تزين الشوارع والميادين لاستقبال عيد الفطر

أكملت بلدية العمار، وبتوجيه من رئيسها المهندس نايف بن المخلفي، استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك؛ وذلك بتجهيز مصليات العيد وتركيب أضواء الزينة على الطرق الرئيسية لمركز العمار والقرى التابعة له.
وأوضح المهندس المخلفي أنه تم تعليق الزينة على أكثر من 500 عامود، وتزيين الشوارع والميادين، ونصب لوحات التهنئة بهذه المناسبة، وتكثيف أعمال النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية، وحملات الرقابة على المحال والمطاعم ومجمعات المواد الغذائية والمسالخ.
وأضاف المهندس المخلفي أن البلدية جهزت أيضًا عددًا من الحدائق لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.
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