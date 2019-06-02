الفالح يعتذر بسبب انقطاع الكهرباء ويؤكد: سنحاسب المقصرِّين

قدَّم وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، اليوم الأحد، اعتذاره لأهالي المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء خلال الساعات الماضية بجنوب المملكة، متعهدًا بمحاسبة المقصرِّين.

وقال الفالح، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر: «أعتذر شخصيًا لكافة قاطني المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء في جنوب المملكة الغالي علينا، نتيجة عُطل فنّي طارئ، وأؤكد لكم بأنني وزملائي في الوزارة نتابع الجهود الحثيثة لإعادة الخدمة، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ لاتخاذ الإجراءات التي تُمكّن من مواجهة العوائق التي أدَّت إلى هذا الانقطاع».

وتابع وزير الطاقة قائلًا: «كما أفيد بأنَّه تمت إعادة الكهرباء إلى العديد من المشتركين، وستكتمل إعادته لمن تبقى خلال ساعات قليلة إن شاء الله». وأضاف: «أعمل مع الأخوة في الجهات المعنية على الوقوف على ملابسات هذا العطل الفني الطارئ وأسباب تأخر إصلاحه، ومحاسبة المقصرين في ذلك.. شاكرًا تفهمكم مع صادق أسفي واعتذاري».

وكان أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تابع مساء أمس السبت، عودة التيار الكهربائي إلى محافظات المنطقة، كما اطلع على الأعمال والإجراءات الجارية لمعالجة الخلل مع مسؤولي الشركة بجازان، والذي أدَّى الى توقف الخدمة عن المنطقة.

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ووجَّه أمير جازان، على الفور، بإعادة التيار بشكل كامل إلى كافة المحافظات والمراكز المواقع الحيوية والأسواق والمجمعات التجارية بالمنطقة.

‫من جانبه، أكَّد مدير شركة الكهرباء بمنطقة جازان محمد بن عتيق، أنه يجري العمل على استكمال عودة التيار الكهربائي إلى محافظة ضمد وعددٍ من القرى.

‫وقدمت الشركة السعودية للكهرباء عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، في وقت سابق، اعتذارًا، موضحة أن سبب توقف الخدمة نتيجة سوء الأحوال الجوية، وبينت أنَّ كافة الفرق الفنية الميدانية عملت بطاقتها القصوى على إعادة الخدمة تدريجيًا، مجددة اعتذارها للمشتركين لانقطاع الخدمة في المناطق الجنوبية.