انت الان تتابع تفاصيل خبر الجنوب السعودي بلا كهرباء واستياء يسود سكانه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 2 يونيو 2019 11:51 صباحاً - وجَّه سعوديون من سكان المنطقة الجنوبية، انتقادات لاذعة إلى الجهات الحكومية في بلادهم، بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي، معلنين استياءهم من "تكرار" الانقطاع حتى أصبح معتاداً بالنسبة لهم، وفق تعبيرهم.

وأفادت وسائل إعلام سعودية باستمرار انقطاع التيار الكهربائي في مناطق نجران وجازان وعسير جنوبي المملكة، منذ الساعة الخامسة من مساء أمس السبت.

من جهته قدَّم وزير الطاقة، خالد الفالح، اعتذاره عن انقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية، وقال في تغريدة على "تويتر"، إنه ناتج عن عطل فني طارئ، وإنه يجري تفعيل خطة طوارئ لمواجهة العوائق التي أدت إلى هذا الانقطاع.

‫بدورها أوضحت "السعودية للكهرباء" على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أن سبب توقُّف الخدمة هو سوء الأحوال الجوية، مجددةً اعتذارها للمشتركين، لانقطاع الخدمة في المناطق الجنوبية.

وأضافت أن انقطاع الكهرباء بمناطق عدةٍ جنوبي المملكة أدى إلى تعطُّل العمل بمرافق حيوية، بينها عدد من المستشفيات ومحطات الوقود.

فشل حكومي

من جهته قال رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان يحيى عسيري، لشبكة "الجزيرة"، إن ما حدث من انقطاع طارئ للكهرباء عن المنطقة الجنوبية من السعودية يدل على فشل الخطط البديلة، كما يدل على الفساد المستشري في قمة السلطة بالمملكة، وفق تعبيره.

وأشار عسيري إلى أن حدود المحاسبة والمساءلة محدودة جداً، بعد انقطاع الكهرباء منذ الساعة الخامسة من مساء أمس السبت.

وتداول أبناء المنطقة الجنوبية نبأ وفاة شخص بعد انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان، واستخدام سيارات الإسعاف بديلاً للعناية المركزة.

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وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن المولدات الكهربائية في مستشفى الأمير محمد بن ناصر لم تعمل، وأن الأهالي طالبوا بفتح تحقيق في عدم تشغيلها.

ويأتي انقطاع التيار الكهربائي، وسط ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة، وفي شهر رمضان حيث يتفرغ الناس للصوم والعبادة.

لكن ردود السعوديين أكدت أن انقطاع الكهرباء ليس بالحالة الجديدة، وأنهم اعتادوا هذا الانقطاع، في حين طالب آخرون بمحاسبة الجهات المسؤولة.

رسوم الكاريكاتير ومقاطع الفيديو والصور المعبرة، جميعها كانت حاضرة في تغريدات السعوديين، مشيرة إلى وجود استياء كبير بين السكان.

ما زاد من استياء المواطنين أن الانقطاع يحصل في شهر رمضان، حيث الناس صائمون وبحاجة إلى الكهرباء، لا سيما أنهم بفصل الصيف، في حين تساءل آخرون عن حقوق الإنسان وكيف تُقطع الكهرباء وقتاً طويلاً دون مراعاة المرضى وكبار السن.

لكن من السعوديين من يرى أن الخلل في الخطة الحكومية التي تبناها ولي العهد محمد بن سلمان، والمسماة "سعودة الوظائف"؛ حيث تم الاستغناء عن أعداد كبيرة من الوافدين من أصحاب الخبرات، ليحل محلهم سعوديون، ويجد سعوديون أن الاستغناء عن الأجانب هو السبب.

كما تسبَّب انقطاع التيار الكهربائي في زحام شديد وتكدُّس أمام محطات الوقود والصرافات الآلية التي لم ينقطع عنها التيار.