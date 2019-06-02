غضب في الصحف المغربية بعد أزمة النهائي الأفريقي

أعربت الصحف والمواقع المغربية الصادرة السبت عن غضبها من الأزمة والأحداث التي صاحبت نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي في الملعب الأولمبي برادس.



وتوج الترجي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي، بعدما توقفت مباراة إياب النهائي لمدة ساعة ونصف، قبل أن يعلن الحكم بكاري جاساما عن انسحاب الوداد وفوز الترجي باللقب.

واعترض لاعبو الوداد على إلغاء هدف تعادل فريقهم في الشوط الثاني للقاء؛ حيث طالبوا حكم اللقاء الجامبي بكاري جاساما باللجوء إلى تقنية الفيديو، قبل أن يتضح أن التقنية كانت معطلة، وأن الحكم أخبر قائدي الفريقين بذلك قبل صافرة البداية.

وجاء عنوان صحيفة "هسبريس" عن اللقاء: "فضيحة كروية تمنح الترجي لقب أبطال أفريقيا على حساب الوداد".

وأضافت أن لجنة الطوارئ بالكاف ستعقد اجتماعاً بعد "فضيحة رادس" لبحث تلك الأزمة.

Advertisements

في المقابل كتبت صحيفة "اليوم 24": "مهزلة.. الكاف يعلن الترجي بطلاً لأفريقيا رغم عدم إكمال المباراة".

وأضافت أن سعيد الناصيري، رئيس الوداد، أكد أن فريقه سيلجأ للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومحكمة التحكيم الرياضي، بسبب ما حدث في المباراة النهائية، وأنه لم يتم إخبار فريقه بأمر تقنية الفيديو، مضيفاً أن رئيس الترجي حاول استفزازه.

وأشارت قناة "الرياضية" المغربية إلى أن ما حدث في اللقاء كان "مهزلة أفريقية بعد إلغاء هدف مشروع للوداد".

ورأت صحيفة "هسبورت" أزمة النهائية بعنوان "تتويج بارد للترجي بطلا لأفريقيا.. والوداد يقاطع بروتوكول تسلم الميداليات".

وأضاف أن لجنة الطوارئ بالكاف ستجتمع يوم الثلاثاء المقبل، بعد فضيحة نهائي رادس.

وجاء عنوان صحيفة "البطولة" على اللقاء: "بعد الفضيحة".. الكاف يعلن تتويج الترجي بدوري أبطال أفريقيا".

وأوضحت صحيفة "الصباح" في تعليقها على المباراة "بعد مهزلة كروية.. الترجي يتوج بطلاً للقارة السمراء".