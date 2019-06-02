3 شروط للأهلية في حساب المواطن.. التسجيل مستمر عبر هذا الرابط

2019-06-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن الأهلية المقصود بها هي المعايير والشروط التي لابد من توافرها للمتقدم ليصبح مؤهلاً للاستفادة من البرنامج.

وأعاد برنامج حساب متابعات الخليج 365 التذكير بشروط الأهلية وهي الجنسية للمستفيد الرئيسي، ومعيار التواجد داخل المملكة وثالثاً توافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.

شروط الأهلية بالتفصيل

ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

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كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويتم احتساب الاستحقاق بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، فيما يشدد البرنامج على أهمية تحديث المعلومات لتجنب عدم الاستحقاق في الدفعة القادمة عبر الرابط التالي (هنا).

خطوات التسجيل

وأوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه بإمكان المواطنين، التسجيل والاستفادة من الدفعة العشرين عبر الرابط التالي: (هنا).