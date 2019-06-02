البيئة تستخدم الطيران في مكافحة الجراد وتوجه رسالة للجميع

2019-06-02

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي – حفر الباطن

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن صباح اليوم وبالتنسيق مع غرفة عمليات المكافحة بالدمام أعمال مكافحة أسراب الجراد عبر استخدام الطيران، حيث يأمل المكتب من الجميع التعاون والابتعاد عن مواقع تجمّع الجراد.

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وفي تصريح خاص لـ “متابعات الخليج 365” قال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن مروعي بن إبراهيم الخرمي: يتمثل دورنا في المكافحة من عدد 2 فرقة أرضية مكونة من مهندسين وسائقين وعمالة مجهزة هذه الفرق بسيارات وأجهزة الرش، إضافة إلى تكليف 5 مراقبين لأعمال المسح والاستكشاف في المواقع والمراكز التابعة للمحافظة ودورنا في المكافحة يقتصر على المزارع فقط.

وأضاف الخرمي: يتم استخدام الطيران في حال وجود أسراب كبيرة وبقعة الإصابة متسعة والتي يصعب معها المكافحة الأرضية ولله الحمد من خلال التقارير بدأت أسراب الجراد في الانحسار.