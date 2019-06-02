- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم صور.. العثور على جثتي مواطنَين فُقدا في صحراء العضيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور.. العثور على جثتي مواطنَين فُقدا في صحراء العضيلية
متابعات الخليج 365 - الأحساء
أعلنت فرق جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، اليوم الأحد، العثور على جثَّة مواطن مفقود في صحراء العضيلية بالأحساء، حيث كان قد خرج للبحث عن شقيقه المفقود والذي عُثر عليه كذلك وقد فارق الحياة.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن فرق الإنقاذ في الجمعية انطلقت الساعة الرابعة فجر اليوم للبحث عن مفقود العضيلية الثاني، الذي فقد أثناء بحثه عن شقيقه المفقود والذي عثر عليه أيضا متوفًى من قِبل ذويه.
ونشرت الجمعية صوراً لفرق الإنقاذ أثناء مباشرتها عملية البحث عن المفقود الثاني، وذلك بعدما تبلغت بفقده من ذويه، حيث عُثر عليه متوفًى ليلحق بشقيقه.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. العثور على جثتي مواطنَين فُقدا في صحراء العضيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.