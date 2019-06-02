الصين: منفتحون على محادثات تجارية مع أمريكا.. ومستعدون للمواجهة

2019-06-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال وزير الدفاع الصيني الجنرال وي فنج هه، اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة لإجراء حوار مع الولايات المتحدة بشأن الحرب التجارية المتصاعدة، مؤكداً أن بكين مستعدة أيضاً للمواجهة إذا تطلب الأمر”.

وقال وي في كلمة ألقاها في “حوار شانغريلا” الدولي للأمن في سنغافورة: “فيما يتعلق بالخلاف التجاري الذي بدأته الولايات المتحدة:إذا أرادت الولايات المتحدة الدخول في محادثات، فإننا سنبقي الباب مفتوحاً، وإذا أرادوا المواجهة، فإننا سنخوض المواجهة حتى النهاية”.

Advertisements

وتحدث وي على منصة “حوار شانغريلا” في سنغافورة، والتي تشهد اجتماع كبار ممثلي الدفاع في العالم لمناقشة القضايا الأمنية، والذي انطلق الجمعة، ويستمر حتى اليوم الأحد.

وتأتي تصريحات وزير الدفاع الصيني وسط توترات متصاعدة بين القوتين العظميين، والتي اتسمت بحرب تجارية ضارية، واتهامات بتزايد عسكرة الصين لبحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وادعاءات بتدخل أمريكا في تايوان ذات الحكم الذاتي، والتي تزعم الصين أنها جزء منها.

وتتنازع دول مطلة على بحر الصين الجنوبي- خمس دول بالإضافة للصين- السيادة على مناطق منه باعتباره ممراً بحرياً استراتيجياً للغاية، حيث تمر به بضائع تقدر قيمتها بعدة تريليونات من الدولارات سنوياً، ويحتوي على احتياطيات وفيرة من الأسماك والنفط والغاز.