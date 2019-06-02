“المواطن” توثق توقف الحركة المرورية بجازان بسبب انقطاع الكهرباء

2019-06-02

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

شهدت المناطق الجنوبية من المملكة “جازان – عسير – نجران” انقطاعاً في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ؛ ما أدى إلى استنفار كل الجهات الخدمية في المنطقة وأيضا حالات مرضية وانقطاع تام في جميع الحركات التجارية والخدمية في المنطقة.

تكدسات في محطات الوقود

وتحدث إبراهيم عكور لـ”متابعات الخليج 365”، قائلاً: “تسبب الانقطاع في التيار الكهربائي عصر أمس السبت إلى تكدسات في السيارات بعد صلاة المغرب في محطات الوقود وشهدت إحدى المحطات في محافظة صامطة ازدحام غير مسبق ناهيك عن بعض المضاربات من الشباب عليها علما أن هذه المحطة تقوم بتعبئة السيارة ب 15 ريالاً فقط وذلك من أجل كثرة السيارات المتواجدة”.

إغلاق الصرافات الآلية

من جهته أضاف علي حملي قائلاً: إن هذه الانقطاع في التيار الكهربائي أدى إلى توقف أغلب الصرافات الآلية في بعض المحافظات مما أدى إلى توقف بعض الأعمال لدينا مثل الذهاب إلى الأسواق أو قضاء بعض الأشغال الخاصة بنا ناهيك عن الخدمات في الاتصال والنت حيث توقف الشبكة لدى بعض القرى والأماكن العامة.

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بينما أوضح عيسى القحطاني قائلاً: إن هذا الانقطاع المفاجئ أدى إلى تدهور بعض الحالات المرضية في المنازل، مضيفاً أن أحد الأقارب يستخدم أحد الأجهزة بشكل دوري تدهورت حالته الصحية وتم نقلة إلى أحد المستشفيات المجاورة وأعطى العلاج اللازم وما زال هناك إلى الآن.

المحلات تغلق أبوابها

وقال ماجد بجوي إن أغلب المحلات التجارية في عدة محافظات بجازان أغلقت أبوابها بسبب عدم وجود التيار الكهربائي مما جعلنا نؤجل الذهاب إلى هذه الأسواق إلى وقت لاحق مع أننا متخوفين من استمرار هذه الانقطاع إلى مدة أطول.

تضرر الأجهزة الكهربائية

فيما شكا حسين عاتي من تضرر الأجهزة الكهربائية بسبب الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي، مثل الثلاجات والمكيفات.

وناشد أهالي المنطقة عبر “متابعات الخليج 365” من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة إصلاح الوضع في أسرع وقت ممكن.

وفي سياق متصل وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بسرعة متابعة وضع انقطاع التيار الكهربائي والعمل على معالجة الخلل وإعادته بشكل كامل إلى كافة محافظات والقرى التابعة لها في أسرع وقت ممكن.