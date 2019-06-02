2019-06-02

في 5 أيام.. الإفراج عن 200 موقوف متعسر مالياً عبر فرجت

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت وزارة الداخلية عبر منصة “أبشر” الإفراج عن أكثر من 200 موقوف من المتعسرين مالياً منذ إطلاق خدمة ” فرجت ” في 24 رمضان الجاري.

وأثنت أبشر على جهود وتعاون جميع من ساهم في إنهاء أزمة السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مالية وساعدهم في الخروج لأسرهم قبل عيد الفطر المبارك.