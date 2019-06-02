شكرا لقرائتكم في 5 أيام.. الإفراج عن 200 موقوف متعسر مالياً عبر فرجت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
في 5 أيام.. الإفراج عن 200 موقوف متعسر مالياً عبر فرجت
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الداخلية عبر منصة “أبشر” الإفراج عن أكثر من 200 موقوف من المتعسرين مالياً منذ إطلاق خدمة ” فرجت ” في 24 رمضان الجاري.
وأثنت أبشر على جهود وتعاون جميع من ساهم في إنهاء أزمة السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مالية وساعدهم في الخروج لأسرهم قبل عيد الفطر المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر في 5 أيام.. الإفراج عن 200 موقوف متعسر مالياً عبر فرجت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.