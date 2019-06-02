2019-06-02

جامعة بيشة تعلن عن مواعيد فتح القبول والتسجيل للعام المقبل

متابعات الخليج 365 - بيشة

أعلنت جامعة بيشة ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عن مواعيد فتح القبول والتسجيل للعام الجامعي 1441/1440هـ، وسوف يبدأ التقديم بمشيئة الله تعالى يوم الأحد بتاريخ 1440/10/13هـ وينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 1440/10/30هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

Advertisements

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله تعالى يوم الأحد بتاريخ 1440/10/13هـ وينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 1440/10/30هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا