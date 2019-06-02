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جامعة بيشة تعلن عن مواعيد فتح القبول والتسجيل للعام المقبل
متابعات الخليج 365 - بيشة
أعلنت جامعة بيشة ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عن مواعيد فتح القبول والتسجيل للعام الجامعي 1441/1440هـ، وسوف يبدأ التقديم بمشيئة الله تعالى يوم الأحد بتاريخ 1440/10/13هـ وينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 1440/10/30هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله تعالى يوم الأحد بتاريخ 1440/10/13هـ وينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 1440/10/30هـ.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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