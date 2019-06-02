- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وزير العدل: ولي العهد قائد التطوير.. القدوة في العمل الدؤوب حباً للوطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزير العدل: ولي العهد قائد التطوير.. القدوة في العمل الدؤوب حباً للوطن
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن مناسبة مرور عامين لذكرى بيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولياً للعهد، لتمثل فرصة لاستذكار ما تحقق من منجزات مهمة وتقدم وتطور كبيرين لهذا الوطن المبارك بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
وأكد وزير العدل أن صاحب السمو الملكي ولي العهد أضحى اليوم قدوةً في العمل حباً للوطن، وهو الذي عانقت طموحاته في تطوير ونماء وطنه عنان السماء، حتى توالت المنجزات والتغيرات الإيجابية والمثمرة لهذا الوطن الطموح، ولمسنا أثرها واقعاً متحققاً، في جميع أجهزة الدولة التي تعيش سباقاً مميزاً وإيجابياً لرفع كفاءة الأداء، وتقديم أرقى الخدمات.
وأضاف: “ولي العهد الأمين السد المنيع في الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته، ونصرة قضايا الأمة الإسلامية والعربية، بسياسات حكيمة تأخذ بعين الاعتبار المكانة الكبيرة للمملكة إقليمياً ودولياً، وثقلها السياسي والاقتصادي”.
وأكد الصمعاني أن المرفق العدلي يتلقى الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة كسائر أجهزة الدولة كافة، حتى تحقق ولله الحمد والمنة العديد من المنجزات أسهمت بشكل كبير في خدمة المستفيدين والمتقاضين، وبسطت وسهّلت الإجراءات وعملية التقاضي تحقيقاً للعدالة الناجزة.
ودعا وزير العدل في ختام حديثه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو وولي عهده الأمين، ويبقيهما ذخراً ويديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها ورخاءها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل: ولي العهد قائد التطوير.. القدوة في العمل الدؤوب حباً للوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.