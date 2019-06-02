، بالتفاصيل.. هذه هي هواتف الجيل الخامس المتوفرة حاليًا بالدول العربية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أوبو تنفرد بالسوق الأوروبية وسامسونج بأمريكا وكوريا.. وأبل في سكون

بدأت الهواتف الحديثة الداعمة لاتصال الجيل الخامس 5G، بالوصول إلى مختلف الأسواق العالمية، بالرغم من أن تغطية الجيل الخامس ما زالت محدودة نسبيًّا على مستوى العالم.

ومن الهواتف الحديثة الداعمة لشبكات الجيل الخامس؛ بحسب موقع 24 الإخباري الإماراتي:

OPPO Reno 5G

أول هاتف يدعم الجيل الخامس يتم طرحه تجاريًّا في السوق الأوروبية، وستقوم الشركة ببيعه عن طريق شركة الاتصالات السويسرية Swisscom.

Samsung Galaxy S10 5G

بنفس مواصفات +Galaxy S10 مع فارق أنه يدعم ترددات شبكة الجيل الخامس، إضافة إلى فوارق في الشاشة والبطارية والكاميرات. الهاتف متاح حاليًا للبيع في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية؛ لكن من المتوقع أن يصل سريعًا إلى بقية أجزاء العالم.

ZTE Axon 10 Pro 5G

يعتبر من أول هواتف الجيل الخامس التي وصلت رسميًّا إلى الشرق الأوسط عبر شركتيْ "اتصالات" و"دو" في الإمارات.

OnePlus 7

متوفر حاليًا في بريطانيا كأول هاتف جيل خامس هناك، مع التوقع بتوفره عالميًّا خلال فترة قصيرة.

LG V50 ThingQ 5G

الهاتف متوفر الآن في الولايات المتحدة، وسيتوفر للبيع في بريطانيا خلال أيام ثم سيتبع ذلك توفر الهاتف في أسواق العالم الأخرى.

Huawei Mate X وMate 20X

سيتوفر الهاتفان للبيع خلال الشهر الجاري بسعر يعادل حوالى 2600 دولار لـMate X، وحوالى 1250 دولارًا لـMate 20X.

Xiaomi Mi Mix 3 5G

من المفترض أن يتوفر الجهاز للبيع في أوروبا بدءًا من الشهر الحالي؛ على أن يتوفر في الأسواق الأخرى خلال فترة قريبة.

أما إذا كنت من مستخدمي آيفون؛ فقد يتوجب عليك الانتظار لفترة طويلة قبل أن تتمكن من الاستمتاع بالجيل الخامس. بالنسبة لآبل فالأمور غير واضحة بعد. ووفقًا لبعض التقارير فإن آبل قد لا تطرح الجيل الخامس في هواتفها قبل 2025، والسبب هو إيقاف الشركة تعاملها مع كوالكوم (الرائدة في تصنيع شرائح الجيل الخامس)؛ بسبب خلافات بين الشركتين. كما فقدت آبل شريكها المحتمل الآخر (إنتل)؛ لأن الأخيرة قررت الخروج من سوق تصنيع شرائح الجيل الخامس.

من جهة أخرى، فإن آبل تعمل على تصنيع معالجاتها الخاصة؛ لكنها قد تتأخر عدة سنوات في طرح شرائح الجيل الخامس الخاصة بها.

أين يتوفر الجيل الخامس في البلدان العربية؟

في الكويت تتوفر شبكة الجيل الخامس عبر شركات زين وأوريدو وفيفا بمناطق تغطية مختلفة.

أما في الإمارات يتوفر الجيل الخامس عبر شركة اتصالات الإماراتية التي أطلقت خدمتها بالتعاون مع شركة ZTE الصينية، من خلال هاتف ZTE Axon 10 Pro 5G.

وشركة "دو" بدأت توفير الخدمة بشكل محدود لمجموعة مختارة من زبائنها، وأيضًا من خلال هاتف ZTE Axon 10 Pro 5G.