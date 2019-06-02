دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper سعوديون يسددون دين موقوف بعد أقل من 24 ساعة من مناشدة ابنته

سلطت خدمة فُرِجَت التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية، وتعجيل السداد عنهم من خلال منصة «أبشر»، الضوء على القيم المتأصِّلة في المجتمع السعودي من تآخٍ وتعاضد.

وقالت منصة «أبشر»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، إن الشعب السعودي أسهم في سداد دين موقوف سعودي متقاعد يبلغ 326 ألف ريال، في أقل من 24 ساعة، بعد أن سجن على ذمة هذه القضية 4 مرات.

وأشارت إلى أن المواطن الذي أسهم فاعلو الخير في الإفراج عنه، كان المبلغ المدين به يقدر بـ326,800 ريال سعودي، تم سداد الفاتورة من قبل فاعلي الخير في: 2019/06/01 *14:54*، فيما تم الإفراج عنه في:

2019/06/01 *16:44*.

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وتفاعل المواطنون مع تغريدة لابنة الموقوف ناشدت فيها، بسداد المبلغ المتعثر على والدها والذي سبق أن سجن أربع مرات في هذه القضية، مشيرًا إلى أنه متقاعد لـ6 بنات (..) كل شخص يتبرع بـ50 ريالًا من 6000 شخص يتم سداد المبلغ ويعود لأحضان أسرته؛ حيث إن هذه السنة هي الثانية عليه في السجن»، لتجد تفاعلًا كبيرًا من فاعلي الخير، لم تمر عليها سوى ساعات حتى غردت بتغريدة أخرى شكرت فيها من أسهموا في خروج والدها من سجنه.

وكان وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، دشَّن في 29 مايو الماضي، مبادرة «فُرجت» التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية، وتعجيل السداد عنهم من خلال منصة «أبشر».

ومبادرة «فُرجت» تأتي ضمن المبادرات التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية، وإتاحة ذلك عبر منصة «أبشر» الإلكترونية؛ حيث ساهمت في تسوية أوضاع ١٠ موقوفين في أقل من ٢٤ ساعة منذ إطلاق الخدمة.