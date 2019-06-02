“أحب شعبه فأحبوه”.. في الذكرى الثانية مغردون يجددون البيعة لولي العهد وينثرون التهاني

“أحب شعبه فأحبوه”.. ربما تكون هذه العبارة هي عنوان الوسم الذي ضج به “تويتر”، ونثر فيه المغردون تغريداتهم وكلماتهم التي تهنئ الوطن والأمير محمد بن سلمان بالذكرى الثانية لولاية العهد. عامان من الإنجازات على المستويات كافة لعراب التغيير ورؤية 2030، فمن محاربة التطرف والإرهاب إلى محاربة الفساد، ومن الاعتماد الكلي على النفط إلى التنمية والازدهار وآفاق اقتصادية أرحب، ومن الانغلاق إلى الانفتاح. إنجازات تلو الأخرى عددها المغردون لولي العهد، برغم ما واجهه من تحديات وحملات إعلامية مسعورة تقودها دول مجاورة تسعى للفتنة وإشعال النار، وإيقاف قطار التنمية، والعودة بالسعودية للخلف، ولكن بابتسامته المعهودة أوقفها، ومن خلفه شعبه أطفأها.

وعبر وسم #ذكري_بيعه_ولي_العهد_الثانيه الذي أخذ مكانه في الترند السعودي اتفق المغردون على ما تحقق من إنجازات في فترة قصيرة يساوي سنين طويلة في عمر الأمم، فعلق الكاتب الصحفي سلمان الدوسري على الوسم بقوله: “سنتين من عمر الزمن.. عشرين سنة من عمر الأمم.. ظني وظن شعبي لم يخب فيك.. سر وعين الله ترعاك”. فيما اعتبر الأمير سطام بن خالد آل سعود أن سر نجاح ولي العهد هو حبه لشعبه، وحب شعبه له، فقال: “أحب شعبه فأحبوه.. أمير المستقبل وأمير الشباب صاحب الرؤية والطموح لا يقبل بأنصاف الحلول، حارب التطرف ومن يقف خلفه، أعلن حربه على الفساد والفاسدين حمل طموح الشباب ويسعى لتنفيذها. أحب شعبه فأحبوه أمير المستقبل وأمير الشباب صاحب الرؤية والطموح لا يقبل بأنصاف الحلول حارب التطرف ومن يقف خلفه أعلن حربه على الفساد والفاسدين حمل طموح الشباب ويسعى لتنفيذها”.

من ناحيته رأى المغرد عامر الشويهي أن الأمير لم يكن لديه هدف أسمى من تحقيق أهداف شعبه، ففال: “هدفه الوحيد هو تحقيق أحلام شعبه.. اهتمامه الوحيد هو جعل بلاده الأعظم. ما أعظم هذا الرجل”. وكتب مغرد أخر: “المملكة العربية السعودية دولة عظمى لأن هناك رجلاً عظيماً يعمل طوال اليوم لتحقيق أحلام السعوديين وأهدافهم”. عامان من المجد التطوير.. هذا كان رأي المغرد إبراهيم الزهراني فيما عاشته المملكة في عهد الأمير محمد بن سلمان، إذ قال: “كتب تاريخاً جديداً لأمته ومجداً تليداً لوطنه. عامان من المجد والتطوير، وفق رؤية طموحة ومستقبل مشرق، واقتصاد مزدهر، حيث شهدت العديد من الإنجازات السياسية والتنموية والاقتصادية”. بينما أنشد أحد المغردين أبياتاً قال فيها: “شبيه جده صارت أقواله أفعال.. وقطع تطاول كل يمنىً قصيره جده نفض بشته على كثر الأهوال.. ووحد بحد السيف شبه الجزيرة وهذا محمد حقق آمال وآمال.. أعطاه ربي قوة عزم وبصيرة عزمه يهد جبال وينوخ رجال.. تقول ما يحكم على الأرض غيره”.

وعدد المغرد “بن هباس” إنجازات الأمير الشاب، فكتب: “في ذكرى بيعة ولي العهد الثانية نستذكر الأعمال التي تمت وحربه على الفساد وحزمه ضد التطرف وعمله الدؤوب لرفعه الوطن. فندعو الله أن يحفظ سمو سيدي ولي العهد ويعينه على عمله لما فيه الخير للمملكة العربية السعودية”. وجدد حساب “الردع السعودي” الوفاء والعهد مستذكراً ما أنجزه ولي العهد: “بالوفاء نجدد العهد لهذا الشاب الذي سابق الزمن وقاد بلاده إلى عدد من المشاريع وجعل لمستقبلها رؤية ونشر الاعتدال وحال بين إيران واليمن”. وشارك في تغريدة أخرى مقطع فيديو لولي العهد قال فيه: “معاً سنكمل بناء بلادنا لتكون كما نتمناها جميعاً مزدهرة قوية”.