تفاعل مستمر مع خدمة “فرجت” لإطلاق سراح سجينة سعودية متورطة بدين بنحو مليوني ريال

تفاعل العديد من النشطاء مع تدوينة لـ “عبد الله بن مانع” طالب فيها بسداد الدين عن سجينة سعودية عليها دين يقدر بمليوني ريال. وقال “بن مانع” في التدوينة: “هذي البنت السعودية الوحيدة الي مسجونه في المملكة في قضية دين والله عيب علينا إذا ماطلعناها لزوجها ولأطفالها اذا عندها أطفال مبلغها أقل من مليونين ريال خلوها تعيد مع أهلها”. وفي البداية كان المبلغ الذي تم جمعه هو 300 ريال فقط، لكنه المبلغ بدأ في الزيادة حتى وصل إلى 700 ألف في أقل من 15 ساعة. وحظيّت التغريدة بتفاعل كبير، وقال “بن مانع” : الحمدلله شعب عظيم لحد الآن تم سداد ٣٣٪ من المبلغ خلال ١٢ ساعه اكثر من ٦١٥ الف ريال سعودي الله لا يحرمك الأجر المتبقي مليون وثلاثمائة.

وأضاف في تغريدة أخرى: مشاءالله تبارك الله باقي عشرة الالف ونكسر حاجز المليون في أقل من ١٥ ساعة شعب عظيم جداً لحد الان تم سداد أكثر من ٩٠٠ ألف ريال سعودي. وأشاد النشطاء بالخدمة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية ضمن برنامج “أبشر” وهي “فرجت” والخاصة بتفريج الكرب عن الغارمات، وقالوا إنها أحدثت تعاونا اجتماعيا. وبدأ المواطنون في السؤال عن كيفية التسديد في حساب “السجينة” والذي أعلنت عنه وزارة الداخلية، حيث يكون لكل غارم أو غارمة رقم خاص به للسداد عليه. وقال سعودي قديم : “و مني 10000 ، إن كان القاتل تدفعون ما وراكم و دونكم لجل تطلعونه ، من الأولى أن هالمرأة تنام عند أولادها بالعيد”. بينما قال إبراهيم الشهري: “تم والله يجزاك خير على نشر الخير وبإذن الله تعيد مع عيالها وأهلها هالبلد فيه شعب عظيم محب للخير”.