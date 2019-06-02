صور.. أمير عسير يتابع أزمة انقطاع الكهرباء.. وانخفاض أعداد المشتركين المعزولين من ٦٠٠ألف إلى ٤٠ألفاً...

تابع أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، أعمال فريق إدارة أزمة انقطاع الكهرباء في محافظات المنطقة، والذي كان قد وجه بإنشائه، حيث أكدت الإمارة أن العمل يسير بوتيرة جيدة وتم إنقاص أعداد المشتركين المعزولين من قرابة ٦٠٠ألف إلى ٤٠ألف مشترك، موزعين في محافطات رجال ألمع وطريب والمسقي. وأوضحت الإمارة في بيان أن فريق إدارة الأزمة أفاد أنه تم تغذية المواقع الحساسة خلال فترة الانقطاع بمولدات ديزل لضمان استمرار الخدمة، وتغذية بعض المستشفيات بمولدات الشركة المتنقلة؛ وتمت إدارة الأزمة من قِبل الشؤون الصحية بجميع المستشفيات التي انقطع عنها التيار وتم تلافي أي خلل منذ اللحظات الأولى.

وأبانت أنه تنفيذاً لتويجهات أمير عسير؛ وقف محافظو محافطات المنطقة التي تعرضت لانقطاع التيار على وضع المستشفيات وكل المواقع الحيوية، وأكدت التقارير النهائية أن الأمور تسير على ما يرام، فيما تم دعم بعض المراكز ببعض المحافطات بدوريات أمنية ومرورية لضمان سير الأمور بشكل جيد حتى انتهاء الأزمة. وكان وزير الطاقة المهندس خالد الفالح قدم اعتذاره لما حدث من فصل الخدمة عن عدد من المحافظات الجنوبية، مؤكداً أنه يتابع ما تقوم به الشركة السعودية للكهرباء من إصلاح للعطل الفني الطارئ في محطات كهرباء رئيسة جنوب المملكة. فيما أعلنت شركة الكهرباء عن عودة الخدمة الكهربائية لما يقارب 75% من مشتركيها، الذين تضرروا نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في الجنوب، مؤكدةً أن الانقطاعات كانت بسبب تقلبات الأحوال الجوية.