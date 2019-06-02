عرض عليه 200 ريال مقابل أمانته.. الشمري يكشف تفاصيل جديدة بشأن إعادة أكثر من 100 ألف ريال لصاحبها في...

كشف الشاب مشعل الرمالي الشمري، الذي أعاد مبلغًا ماليًا يقدر بـ111 ألف ريال إلى صاحبه، تفاصيل الواقعة التي بدأت من إمام إحدى محطات الوقود في حائل. وقال “الشمري” -بحسب “سبق”-: “عثرت على مبلغ مالي يقدر بـ “111 ألف ريال”، في أثناء وقوفي بإحدى المحطات على الطريق الدائري بمدينة حائل”. وأوضح أنه “وجد محفظة، وعثرت بداخلها على المبلغ، وبرفقته بطاقة الراجحي فيزا البلاتينية الائتمانية، فقمت بالإعلان بمواقع التواصل بغية العثور على صاحب المبلغ؛ إلا أنني لم أجده”.

وأضاف “الشمري”: “اهتديت إلى فكرة تسليمه الشرطة فاتجهت للشرطة وأبلغتهم بالواقعة فتم تحرير محضر بذلك وتم تحويلي لمصرف الراجحي الذي زودني بوسيلة تواصل مع صاحب المبلغ وحضر إلى المصرف وأبلغنا بفقده المبلغ، إنه لا يعلم أين فقده”. هذا؛ وقدّم صاحب المبلغ شكره للشاب على أمانته وحُسن صنيعه وعرض عليه 200 ريال تشجيعًا له على حفظه للأمانة إلا أن “الشمري” رفض ذلك. وأكد “الشمري” أنه لا يسعى من حفظه للمبلغ إلى عطاء، إنما امتثالًا لأمر دينه وتعاملًا بما عوده والده على أهمية حفظ الأمانة حتى وصول صاحبها أو تسليمها للجهات ذات الاختصاص في حالة عدم العثور على صاحبها.