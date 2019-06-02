بالصور..”الترفيه” تعلن عن 80 فعالية خلال أيام العيد بمختلف المناطق ولمدة 5 أيام

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن معايدتها لمواطني ومقيمي وزائري المملكة بأكثر من 80 فعالية مختلفة، ضمن مشاركتها في موسم العيد، الذي ينطلق في أول أيام عيد الفطر المبارك، ولمدة 5 أيام، في عدد من المناطق. وأوضحت الهيئة أن فعالياتها ستكون متنوعة، وتتناسب مع جميع فئات المجتمع، وترضي مختلف الأذواق، منوهة إلى سعيها لتقديم فعاليات عالمية، وأخرى تقدم لأول مرة، في تأكيد على أهمية الارتقاء بصناعة الترفيه بشكل مستمر. وأكدت أن العائلات والأفراد سيكونون على موعد مع المهرجانات والاحتفالات، التي سيدخلون إليها مجاناً في عدد كبير من الحدائق والمنتزهات، في الرياض والدمام والأحساء والطائف والمدينة المنورة.

ولفتت إلى أنها خصصت فعاليات للأطفال، بتقديم شخصيات كرتونية يحضر بعضها للمرة الأولى خلال أيام العيد، حيث سيكون بمقدور الأطفال مشاهدتها مجاناً بعدد من الأسواق التجارية في الرياض والدمام والأحساء والطائف. كما كشفت الهيئة عن قيام 12 مسرحية؛ 4 منها في العاصمة الرياض، يقدمها نخبة من الفنانين العرب والخليجيين، فيما سيكون سكان مدينة الدمام على موعد مع مسرحيتين، بينما ستقام 3 مسرحيات في الأحساء، ومسرحيتان في الطائف، ومسرحية في المدينة المنورة. وأشارت إلى إقامة العديد من عروض السيرك خلال أيام في العيد في الرياض والدمام والأحساء والطائف.

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