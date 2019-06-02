أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم السبت، عن عودة التيار تدريجيًا لعدد من المحافظات في جنوب المملكة بعد انقطاع دام ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية.
تشكيل فريق لمتابعة المشكلة
وقالت الشركة على حسابها في “تويتر”: “يتابع أمير عسير باهتمام بالغ انقطاع الكهرباء بالمنطقة. وقد تم تشكيل فريق لمتابعة المشكلة. وإن الخدمة بدأت تعود تدريجيًّا في أبها “جزئيًّا”، وتثليث وتنومة وأحد رفيدة وبيشة وبلقرن والنماص وظهران الجنوب وسراة عبيدة”.
حالة انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي
وكانت بعض مناطق المملكة الجنوبية (جازان وعسير ونجران)، شهدت حالة انقطاع في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ؛ ما أدى لاستنفار كل الجهات الخدمية. وقدمت الشركة السعودية للكهرباء، في وقت سابق، اعتذارها للمشتركين عن انقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية، مرجعة ذلك إلى سوء الأحوال الجوية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ظلام دامس خيّم على الجنوب.. إعلان مهم من “الكهرباء” بشأن انقطاع التيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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