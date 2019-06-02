في الذكرى الثانية لمبايعته... ابن سلمان يتحدث عن "السد المنيع"

علق الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية ، على الذكرى الثانية لمبايعة شقيقه الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.

وغرد ابن سلمان عبر حسابه على موقع "تويتر"، أمس السبت: " عامان على بيعة سمو سيدي ولي العهد، ستكتب في صفحات التاريخ بمدادٍ من ذهب، كنت فيها يا سيدي، سدا منيعا أمام العدو، ونبراسا ملهما لشباب وطنك، فسر بخطى عزك ياسيدي، ونحن جنودك من ورائك، تحت رايتك، ماضون دوما، بعون الله على دروب رفعة وطننا وعزه".

​​وكان صدر أمر ملكي سعودي، في شهر فبراير/شباط، بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وإعفائه من منصبه كسفير الرياض لدى واشنطن.

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© REUTERS / AARON P. BERNSTEIN

يشار إلى أنه في 21 يونيو 2017، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا قضى بإعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه وليا للعهد، وتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع.

واختار 31 من أصل 34 عضوا في هيئة البيعة محمد بن سلمان وليا للعهد، بحسب قناة "العربية" السعودية.

وينسب الكثير إلى الأمير محمد بن سلمان الكثير من التغييرات التي طرأت على المملكة في الفترة الأخيرة، والتي كان أهمها التغيرات الثقافية والاجتماعية التي شهدتها المملكة التي وصفت بالمحافظة لسنوات كثيرة.