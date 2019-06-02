السعودية اليوم / مصرع شخص وإصابة 10 في انفجار في كابل



كابل 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين بجروح متفرقة نتيجة انفجار في العاصمة الأفغانية كابل.

وأوضح مسؤول بوزارة الداخلية الأفغانية أن قنبلة مغناطيسية زرعت في مركبة تابعة لكلية التربية انفجرت بالقرب من محيط منطقة الشرطة الخامسة.

وفي الوقت نفسه، وقع انفجارًا ثانيًا بعد دقائق من الانفجار الأول, ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث.

// انتهى //

10:33ت م

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