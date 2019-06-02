

طرابلس 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

أصيب 18 شخصًا على الأقل جراء انفجار سيارتين في مدينة درنة شرقي ليبيا اليوم.

وأوضح مصدر أمني ليبي أن سيارتين مفخختين انفجرتا أمام مقر إحدى سرايا الجيش الوطني الليبي بمدينة درنة، مشيرًا إلى أن مستشفى المدينة استقبل عددًا من الجرحى.

وذكرت مصادر عسكرية ليبية أن الانفجارين استهدفا جزيرة عزوز في مدينة درنة.

// انتهى //

09:00ت م

0012





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابة 18 شخصًا إثر انفجار سيارتين مفخختين شرقي ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.