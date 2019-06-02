السعودية اليوم / رئيس جمهورية مالي يغادر المدينة المنورة



المدينة المنورة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

غادر فخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي المدينة المنورة اليوم، بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في وداع فخامته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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08:36ت م

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