تراحم الباحة تطلق سراح 12 سجيناً

جدة - عمرو شويل الباحة - الخليج 365 - عايض ال ركبان:

واصلت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة الباحة تنفيذ مشروعها الخيري لتفريج كربات النزلاء الغارمين.

وبحسب التفاصيل فقد نجحت جهود اللجنة في هذا الشهر المبارك في إنهاء معاناة 12 من السجناء الموقوفين بالسجن العام بالباحة على خلفية قضايا حقوق خاصة وذلك بعدما دفعت المديونيات المترتبة عليهم والتي بلغت (428،461) ألف ريال.

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كما قامت اللجنة بتوزيع (181) سلة غذائية في رمضان بمبلغ وقدرة (139،400)مائة وتسعة وثلاثون الف وأربع مائة ريال .

وقال رئيس اللجنة العميد متقاعد خالد بن محمد آل نسيله ان السداد جاء عن طريق دعم قدمتهامؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية و الأمانة العامة للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في هذا الشهر المبارك دعماً للمبادرات الكريمة وتعزيز دور التكافل والترابط بين أفراد المجتمع.

وحث آل نسيله رجال الأعمال وأهالي المنطقة للمساهمة في تحقيق أهداف ورسالة تراحم الباحة.

مبيناً آل نسيله أن مثل هذه الأعمال الخيرية تعزز قيمة الانتماء للوطن وتؤكد المسؤولية المشتركة بين الدولة والمجتمع.

وختم آل نسيله تصريحه بالدعاء أن يظل مجتمعنا السعودي ينعم بهذا التكاتف والتعاون والتراحم وأن يديم على مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة.