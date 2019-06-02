مشهد رائع.. شاهد شلالات الأمطار في الشرايع بمكة المكرمة

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أظهر مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين ، شلالات الامطار في الشرايع بمكة المكرمة في منظر بديعي رائع . وكانت أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة..، تنبيهات مبكرة بسقوط الأمطار على عدد من المناطق بالمملكة .





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