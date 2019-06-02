أب يواجه السجن عامين بعدما اطلع على رسالة خاصة بابنه الصغير

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يُواجه رجل إسباني السجن لمدة عامين، بعد أن وجّهت له النيابة قبل يومين تهمة بانتهاك خصوصه طفله تبلغ من العمر 10 سنوات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وفي جلسة استماع عقدت الأربعاء الماضي في مدينة إشبيلية الإسبانية، اتهمت النيابة الأب بخرق خصوصية طفله، من خلال فتح رسالة موجهة لابنه، وهو أمر غير مُخول به.

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واستخدمت المحكمة الرسالة المفتوحة كدليل إدانة ضد الأب، بسبب انتهاكه خصوصية طفله، والقيام بفتح رسائله من دون علمه.

وبعثت الرسالة إلى الطفل من قِبل عمته، التي تشرح فيها له كيف ينبغي عليه أن يشهد ضد والده في قضية اعتداء على زوجته تعود للعام 2012.

وبحسب ما ورد في الرسالة..، فقد وجهت العمة إلى الوالد إهانات، الأمر الذي دفعه إلى استخدمها في المحكمة لإثبات أن عائلة زوجته قد أرغمت ابنه على الشهادة ضده.

