أمريكا: تقديم بيانات التواصل الاجتماعي شرط للحصول على التأشيرة

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أكدت واشنطن أنه يتعين على جميع المتقدمين تقريبًا، للحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، تقديم تفاصيل عن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم بموجب القواعد المعتمدة حديثًا.
وتقول لوائح وزارة الخارجية: إنه سيتعين على الأشخاص إعطاء اسم المستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي..، وعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف مستخدمة منذ خمس سنوات.
وعندما اقترحت هذه الإجراءات الجديدة العام الماضي، قدرت السلطات أنها ستؤثر على نحو 14.7 مليون شخص سنويًّا، بحسب “بي بي سي”.
وسيعفى بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة دبلوماسية ورسمية من الإجراءات الجديدة الصارمة.
وسيتعين على الأشخاص المسافرين إلى الولايات المتحدة للعمل أو الدراسة تقديم معلوماتهم.
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