شاهد.. ضبط وافد يبيع مكملات غذائية وأدوية جنسية فاسدة بالترويج لها داخل التغريدات بـ”تويتر”

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أعلنت وزارة الصحة أنها وبالتعاون مع الجهات الأمنية ضبطت وافداً يبيع أدوية جنسية ومكملات غذائية بمدينة الرياض، من خلال الترويج لها داخل تغريدات الحسابات الرسمية والشخصية بموقع “تويتر”، وعبر نشر إعلاناته المخالفة في المواقع الإلكترونية، مشيرة إلى إحالته للنيابة العامة.

ووثق مقطع فيديو نشره الإعلامي فيصل العبدالكريم في حسابه بـ”تويتر”، القبض على الوافد المخالف، بعدما نصبت له وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية كميناً محكماً للقبض عليه، حيث عُثر بحوزته على أدوية مجهولة المصدر وغير مرخصة وفاسدة إثر تعرضها للحرارة ومنتهية الصلاحية.

من جهته، أوضح عبدالله القحطاني من إدارة الالتزام بوزارة الصحة، أن الوافد المخالف ينشط ضمن مجموعة من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لعدة أدوية، مثل الأدوية الجنسية وأدوية التنحيف وأدوية الإقلاع عن التدخين..، لافتاً إلى أن جميع الأدوية المضبوطة تعرضت لتخزين سيئ جداً.