اقتصادي / سياحة الخرج تكثف الرقابة على مرافق الإيواء خلال إجازة العيد



السيح 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م

كثف مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالخرج جولاته الميدانية على مرافق ومنشآت الإيواء السياحي بمدينة السيح ، وفي مراكز وقرى الخرج والمحافظات التابعة لخدمات المكتب ، للتأكد من تهيئتها وجاهزيتها لاستقبال الزوار خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

وتقوم الفرق الرقابية بجولات متعددة على مختلف منشآت ومرافق الإيواء السياحي حسب البرنامج المعد بهدف تحسين أداء وجودة الخدمات التي تشمل الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والنزل السياحية ، وأنشطة وكالات وشركات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات.

ودعا مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالخرج المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات على مرافق ومنشآت الإيواء السياحي في مدن ومراكز وقرى الخرج من خلال الاتصال على مركز الاتصال السياحي على الرقم (19988) أو التقدم بشكوى رسمية إلى مكتب الهيئة في مقره بمدينة السيح.

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07:09ت م

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