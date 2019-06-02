السعودية اليوم / رئيس جمهورية الصومال يغادر جدة



جدة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس

غادر فخامة رئيس جمهورية الصومال محمد عبدالله فرماجو جدة اليوم، عقب مشاركته في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.

وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، رئيس بعثة الشرف المرافق سعود بن مشبب آل مساعد، ومندوب عن المراسم الملكية.

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06:56ت م

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