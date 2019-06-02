السعودية اليوم / رئيس جمهورية مالي يزور المسجد النبوي



المدينة المنورة 28 رمضان 1440هـ الموافق 2 يونيو 2019م واس

زار فخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي فجر اليوم المسجد النبوي بالمدينة المنورة حيث أدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صل الله عليه وسلم - , وصاحبيّه - رضوان الله عليهما - .

وكان في استقبال فخامته عند المسجد النبوي وكيل الرئيس العام لشئون المسجد النبوي المكلف الدكتور محمد بن أحمد الخضيري ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد وعدد من المسئولين من مدنيين وعسكريين .

// انتهى //

06:56ت م

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