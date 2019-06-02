الان تتابع عاجل تفاعل السعوديين يسدد دين أكثر من 200 مدين خلال ثلاثة أيام من خلال خدمة #فرجت_مع_أبشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض-الخليج 365 : شهدت خدمة فرجت من ابشر تفاعلًا منقطع النظير من السعوديين في سداد دين الموقوفين. وشهد فجر اليوم تفاعلًا كبيرًا مع حالة سيدة مدينة بما يقارب مليون و900 ألف ريال لم يمض على إعلان حالتها أقل من 24 ساعة حتى تم سداد المبلغ بالكامل .

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