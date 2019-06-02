شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان: قرارات القمم الـ3 حكيمة وفي مصلحة الأمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح القمم الثلاث التي احتضنتها مكة المكرمة. رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح القمم الثلاث التي احتضنتها مكة المكرمة. وقال الأمير بدر بن سلطان في برقية: «يسرني ويُشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بنجاح القمم الثلاث الخليجية، العربية والإسلامية التي دعوتم لها، واحتضنتها مكة المكرمة مهوى الأفئدة وقبلة المسلمين، وما صدر عنها من قرارات حكيمة ستصُب في مصلحة الأمة الإسلامية، وذلك بفضل الله ثم بجهودكم، وحرصكم الدائم على جمع الكلمة ورأب الصدع بما يحقق للأمتين العربية والإسلامية عزها وسُؤددها».



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